когда пишется ъ после шипящих в существительных
Русский язык
когда пишется ъ после шипящих в существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ъ после шипящих не пишется никогда, так как это знак только разделительный и ставится после приставок на согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я, а также в сложных словах, начинающихся с двух-, трёх-, четырёх-, перед этими же гласными (двухъярусный, трёхъязычный).
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