когда пишется ъ после шипящих в существительных

Гость: Гость:

Ъ после шипящих не пишется никогда, так как это знак только разделительный и ставится после приставок на согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я, а также в сложных словах, начинающихся с двух-, трёх-, четырёх-, перед этими же гласными (двухъярусный, трёхъязычный).