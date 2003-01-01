Краткое содержание книги Сибирочка

Гость: Гость:

Все начинается с ужасной трагедии, когда на быстро летящие сани, запряженные парой лошадей, нападает стая волков. Трое сидящих в санях людей, ничего не могли предпринять в такой смертельно опасной ситуации. И хотя ехавший в этих санях господин был сказочно богат, голодным таежным волкам не было до этого никакого дела! Перед ужасающей сценой богатый господин успевает завернуть в свою мягкую теплую шубу маленькую дочку и подвесить на ремне к высокой ветке дерева, где ее не смогли бы достать волки ни при каких обстоятельствах. Далее стая волков нагоняет сани, господин чудом выживает, да и то лишь потому, что его успевают отбить от волков подоспевшие на помощь охотники, услышавшие крики погибающих.Девочку же, оставшуюся висеть на дереве, находит птицелов Михайлыч и забирает к себе. Именно он и назвал сиротинушку Сибирочкой, хотя знал, что ребенка из знатной семьи звали Сашенькой. Михайлыч научил девочку всему, что знал сам. Понимая, что он стар и болен, наказывал Сибирочке после своей смерти ехать в Петербург, к его родной дочери. Не знал дед Михайлыч, что девочку вот уже как 9 лет ищет по всей Сибири безутешный отец.С момента смерти любимого и единственного близкого человека дедушки Михайлыча у Сибирочки начинаются скитания, порою опасные для жизни. Сибирочке повезло, что она встретила на своем пути мальчика 14-ти лет Андрея, который становится ее надежным Другом и бесстрашным защитником.Сколько пришлось перенести тяжелых испытаний и потрясений, что выпали на долю главных героев! Тут и бегство из плена скрывающихся от правосудия каторжников, и рискованное спасение жизни купца Гандурова, нападение медведя, а потом бандита по прозвищу Зуб, жестокое разочарование при встрече с дочерью умершего деда в Петербурге, злые шутки со стороны завистливых циркачей, куда попадают главные герои, чтобы прокормиться, смертельные опасности во время цирковых репетиций, жестокий умышленный обман тетки в утверждении, что горячо любимый дедушка Михайлыч жив, перенесенный Сибирочкой плен у смертельноопасного Зуба, нападение разъяренной львицы, которое было сознательно подстроено завистливым Никсом, и неожиданное обретение родного отца! Для девочки 9-ти лет и мальчика 14-ти многовато! Однако они все вынесли, не очерствели душой и не превратились в малодушных людишек.В повести всюду противопоставляются главным героям люди, которые попадают в такие же трудные обстоятельства. Но в отличии от наших героев, находят обходные пути, которые не отличаются порядочностью, а порою даже преступны.К счастью, все заканчивается благополучно для полюбившихся героев. И читатель, наконец, может смахнуть последнюю слезинку, но уже от умиления и радости.Белокурая девочка Сибирочка 9-ти лет покорила и еще покорит многих читателей. Ею невозможно не любоваться. Смелая, отважная, очень заботливая и любящая девочка чем-то напоминает самоотверженную Герду из сказкиСнежная королева. Она готова терпеть любые лишения ради близкого Друга.Не менее сильный духом мальчик Андрей так же вызывает восхищение. Все его страхи в первую очередь касались беззащитной девочки, нежели себя самого. Последняя сцена особенно потрясает, когда он бесстрашно вбегает в клетку со львами и ударяет своим кулаком львицу, только бы переключить ее внимание на себя и не дать ей растерзать Сибирочку. Слезы наворачиваются на глаза сами по себе. Невозможно не проникнуться всей душой, когда видишь перед собой такие яркие примеры самоотверженности во имя спасения Друга!В повести много разных мелких сцен, где идет сравнение богатой жизни с нищенским существованием, где обеспеченные люди поступают малодушно, а бедные отказываются от денег из-за чувства собственного достоинства. Например, сцена с негритянкой Эллой, которая не взяла золотую монету.Все это однозначно говорит лишь об одном — эту книгу необходимо непременно прочитать!Я рекомендую повесть «Сибирочка» Лидии Чарскойдетям от 11 лет. Стиль изложения легкий и вполне доступный. Объем небольшой — 192 с. Не знаю почему издательство выпустило эту книгу в серии чтения для девочек, на мой взгляд повесть будет интересна и мальчикам. Приключений и опасностей предостаточно! Сюжетная линия логичная и четкая. Как раз то, что нужно мальчикам. И если главный герой Андрей западет в душу мальчика-подростка всерьез, то на одного настоящего мужчину станет на свете больше!И последнее, что хотелось бы сказать относительно замечательной книги для подростков «Сибирочка»Лидии Чарской. В 2003 году по мотивам повести был снят одноименный киносериал в жанре драма. Сюжетная линия отличается от сюжета книги. К тому же прочитать книгу будет значительно быстрее, чем просмотреть все 10 серий. Это я на тот случай, если кто-то решит вместо прочтения книги выбрать киноленту. К тому же мое личное мнение такое — сериал для просмотра детей 11 лет тяжеловат. Я не считаю хорошим тоном показывать в фильмах окровавленные обглоданные волками тела.В ряде случаев повесть «Сибирочка» Лидии Чарскойрекомендована учителями средних классов к прочтению.