Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасики и с луга - в 600 м от пасеки От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки.Сколько времени тратит пчела на путь от поля до пасеки?Сколько врем...

Математика

Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасики и с луга - в 600 м от пасеки От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки.Сколько времени тратит пчела на путь от поля до пасеки?Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки?

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