Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасики и с луга - в 600 м от пасеки От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки.Сколько времени тратит пчела на путь от поля до пасеки?Сколько врем...
Математика
Пчелы собирают нектар с клеверного поля - в 1200 м от пасики и с луга - в 600 м от пасеки От поля до пасеки пчела летит на 2 минут дольше чем от луга до пасеки.Сколько времени тратит пчела на путь от поля до пасеки?Сколько времени тратит пчела на путь от луга до пасеки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200-600=600 м. разница расстояния между лугом и полем от пасеки 600:2=300м/мин скорость с которой летит пчела 1200:300=4 мин. время от пасеки до поля 600:300=2 мин. время от пасеки до луга
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