Спиши предложения, вставь подходящие по смыслу сочетания слов с числительными.Чи??лительные запиши словами.1.Новый год празднуется ... .2 ... отмечается день знаний.3 ... началась великая отечественная война.4 ... поздравляют в...

Русский язык
Спиши предложения, вставь подходящие по смыслу сочетания слов с числительными.Чи??лительные запиши словами.1.Новый год празднуется ... .2 ... отмечается день знаний.3 ... началась великая отечественная война.4 ... поздравляют ветеранов с днём победы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новый год празднуется тридцать первого декабря Каждый раз первого сентября отмечается день знаний В 1941 году началась великая отечественная война Каждое девятое мая поздравляют ветеринаров с днем победы
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