Расшифруйте запись: ЩУКА ⋅ 6 = АКУЛА; ЩУКА : 6 = УХА. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Может ли буква А принимать значение 3?

Математика
Расшифруйте запись: ЩУКА ⋅ 6 = АКУЛА; ЩУКА : 6 = УХА. Одинаковые буквы - это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Может ли буква А принимать значение 3?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЩУКА * 6 = АКУЛА 3612 * 6 = 21672 ЩУКА : 6 = УХА 3612 : 6 = 602 Буква А не может принимать значение 3, т.к. произведение 3*6 должно оканчиваться цифрой 3 (а на конце в слове акула)
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