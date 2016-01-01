В строке 56 печатных знаков а на странице -36 строк.Сколько печатных знаков уместится на 64 страницах?
Математика
В строке 56 печатных знаков а на странице -36 строк.Сколько печатных знаков уместится на 64 страницах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одной странице 56*36=2016знаков на 64 страницах 2016* 64 =129024
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