Решите уравнение пож 4(х-3)-16=5(х-5) срочно
Алгебра
Решите уравнение пож 4(х-3)-16=5(х-5) срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x-12-16=5x-25 -1x=-3 x=-3\1 x=-3
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