Помогите перевести плизззз
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Помогите перевести плизззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пойдем в кино сегодня вечером? Нет я не могу, я иду с мамой в магазин. 2. Как ты относишься к тому чтобы пойди в зоопарк на выходных? Это отличная идея, дети любят животных. 3. Пошли купаться сегодня. Очень жарко жарко. Уверен? Почему бы и нет? Звучит здорово 4. Сыграем в теннис сегодня? Я не люблю теннис, я люблю баскетбол
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