У Василия есть план. Он хочет вбить два колышка на расстоянии 8 м один от другого и ??атянуть между колышками веревку с кольцом так, что кольцо сможет скользить от колышка к колышку, а к кольцу веревкой длиной 4 м он привяжет к...
Математика
У Василия есть план. Он хочет вбить два колышка на расстоянии 8 м один от другого и ??атянуть между колышками веревку с кольцом так, что кольцо сможет скользить от колышка к колышку, а к кольцу веревкой длиной 4 м он привяжет козла Тимура. Нарисуйте фигуру, состоящую из точек, до которых сможет добраться козел Тимур.
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Гость:
Ууууууббубудуубуубубубубую
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