У Василия есть план. Он хочет вбить два колышка на расстоянии 8 м один от другого и ??атянуть между колышками веревку с кольцом так, что кольцо сможет скользить от колышка к колышку, а к кольцу веревкой длиной 4 м он привяжет к...

Математика

У Василия есть план. Он хочет вбить два колышка на расстоянии 8 м один от другого и ??атянуть между колышками веревку с кольцом так, что кольцо сможет скользить от колышка к колышку, а к кольцу веревкой длиной 4 м он привяжет козла Тимура. Нарисуйте фигуру, состоящую из точек, до которых сможет добраться козел Тимур.

Автор: Гость