У Василия есть план. Он хочет вбить два колышка на расстоянии 8 м один от другого и ??атянуть между колышками веревку с кольцом так, что кольцо сможет скользить от колышка к колышку, а к кольцу веревкой длиной 4 м он привяжет к...

Математика
У Василия есть план. Он хочет вбить два колышка на расстоянии 8 м один от другого и ??атянуть между колышками веревку с кольцом так, что кольцо сможет скользить от колышка к колышку, а к кольцу веревкой длиной 4 м он привяжет козла Тимура. Нарисуйте фигуру, состоящую из точек, до которых сможет добраться козел Тимур.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ууууууббубудуубуубубубубую
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Твір на тему "Україна - наш спільний дім"
Ответить
Русский язык
когда пишется ъ после шипящих в существительных
Ответить
Алгебра
Решите уравнение пож 4(х-3)-16=5(х-5) срочно
Ответить
Литература
Краткое содержание книги Сибирочка
Ответить
Английский язык
Сочинения по английскому на тему : заповедник
Ответить