Где лучше построить :мукомольный завод,вагоностроительный завод, судоверфь?

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Мукомольный завод лучше строить рядом с полями, где растёт пшеница, чтобы не приходилось далеко ездить. По этой же причине вагоностроительный завод стоит строить рядом с железной дорогой, чтобы не приходилось везти поезда на пути, судостроительный всё по той же причине лучше строить около воды, моря или реки. Удачи!