Где лучше построить :мукомольный завод,вагоностроительный завод, судоверфь?

Окружающий мир
Где лучше построить :мукомольный завод,вагоностроительный завод, судоверфь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мукомольный завод лучше строить рядом с полями, где растёт пшеница, чтобы не приходилось далеко ездить. По этой же причине вагоностроительный завод стоит строить рядом с железной дорогой, чтобы не приходилось везти поезда на пути, судостроительный всё по той же причине лучше строить около воды, моря или реки. Удачи!
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