Где лучше построить :мукомольный завод,вагоностроительный завод, судоверфь?
Окружающий мир
Где лучше построить :мукомольный завод,вагоностроительный завод, судоверфь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мукомольный завод лучше строить рядом с полями, где растёт пшеница, чтобы не приходилось далеко ездить. По этой же причине вагоностроительный завод стоит строить рядом с железной дорогой, чтобы не приходилось везти поезда на пути, судостроительный всё по той же причине лучше строить около воды, моря или реки. Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Василия есть план. Он хочет вбить два колышка на расстоянии 8 м один от другого и ??атянуть между колышками веревку с кольцом так, что кольцо смо...
Українська мова
Русский язык
Литература