Составьте предложение из данных слов,запишите его.Какие морфемы помогают связывать слова в составе предложений ?Обозначьте эти морфемы

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Окончания- о приставка, кочн корень, а, ни суффикс, я окончание. Нам учительница сказала выделить окончание в словах. Служить- служ корень, и суффикс, ть постфикс. Я верно служу своей Родине. Для- Мы извучаем правило, для того чтоб написать тест. Связь- с приставка, вязь корень. У нас есть связь между моей подругой. Слова- слов корень, а окончание. Мы пишем грамотно слова. Друг- друг корень, нулевое окончание. У меня есть хороший друг. С- Мы с мамой ходили по магазинам. В- В субботу у нас будет конкурс по математике. Словосочетание-слов корень, сочет корень, ани суффикс, е окончание. Мы составляем словосочетание. И- И каждый день я слушаю музыку. Предложение-предлож корень, ен суффикс, е окончание. Сегодня мы будет составлять предложения.