Составьте предложения по схемам: 1. [ ], и [ ]. 2. [ ], (если ...). 3. [ ], но [ ]. 4. [ ], ( потому что ...). 5. [ ], а [ ].
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Составьте предложения по схемам: 1. [ ], и [ ]. 2. [ ], (если ...). 3. [ ], но [ ]. 4. [ ], ( потому что ...). 5. [ ], а [ ].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дул ветер, и качались деревья. 2) Можно попасть под машину, если не соблюдать правила дорожной безопасности. 3) Катя помахала рукой, но Женя не помахал в ответ. 4) Все намокло, потому что шел проливной дождь. 5) Учитель объяснял новую тему, а Леша пропустил урок.
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