Составьте предложения со словами: Цифровик , хотдог, гамбургер , барбекю, дайвинг , кёрлинг, боулинг , скутер , квадроцикл .

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Составьте предложения со словами: Цифровик , хотдог, гамбургер , барбекю, дайвинг , кёрлинг, боулинг , скутер , квадроцикл .
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Автор: Гость
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Гость:
Цифровик чинил часы. Рабочий на обеде решил перекусить хотдогом. Гамбургеры вредны для здоровья Мои соседи готовят барбекю Мой отец мечтает заняться дайвингом Керлинг входит в состав Олимпийских игр Мы сегодня с классом ходили в боклинг Мне на день рождения подарили скутер Многие дети мечтают о квадроцикле
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