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(15х+18)+(22-12х)=100
Математика
(15х+18)+(22-12х)=100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Раскрой скобки 15х+18+22-12х=100 2. 3х+40=100 3х=60 х=20
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