Помогите решить 1 и 3

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3е задание на фото. если скажешь список свойств можно и первое. вкратце о параболе из 1го: центр параболы: (4; -3) фокус параболы: (4; -11/4) принимает значения по x: от -беск. до +беск. принимает значения по y: от -3 до +беск имеет корни: 4 ± √3 имеет непрерывную производную: 2x - 8 интегрируется: x^3/3-4x^2+13x+C от x=4 до x=+беск. возрастает от x=4 до x=-беск. убывает