Важные исторические события в летописи-И повесил Олег щитсвой на вротах Цырьград??

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Важные исторические события в летописи-И повесил Олег щитсвой на вротах Цырьград??
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Гость:
Урывок из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» переносит нас далекие времена начала 10 века. В то время населению Киевской Руси регулярно доводилось отражать посягательства на их территорию со стороны воинственных соседей – печенегов, хазар и варягов.О произведении «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»  Киевские князья также совершали походы на близлежащие территории. Однако против самого богатого и могущественного государства – Византии, никто идти не осмеливался. Император Византии стремился захватить Русь, а ее жителей превратить в своих подданных. Столицей Византии был красивейший город Константинополь, но на Руси его называли Царьградом.В тот период Киевской Русью правил варяжский князь Рюрик. После его смерти власть перешла приемнику – князю новгородскому Олегу, так как сын Рюрика, Игорь, был очень маленьким и не мог управлять государством. Князь Олег сумел не только преобразить государство, но и осмелился на героический поступок – пойти войной на Византию.Об этом знаменитом походе, который увенчался победой, и рассказывает нам урывок из «Повести временных лет» - «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».Сюжет «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»Повествование начинается с описания того, как Олег, оставив в Киеве своего приемного сына Игоря, собрался в великий поход на Византию. Войско Олега было многочисленным, вся армия разместилась на двух тысячах кораблях. Византийцы испугались такого количества вооруженных славян, и заперли ворота своей столицы.Прежде чем Олег со своим войском дошел до Царьграда он убил и захватил в плен большое количество жителей империи. Весть о том, что Олег убивает мирных жителей, быстро долетела до Царьграда, и византийцы решили пойти на примирение. Они вышли навстречу Олегу и вынесли на подносе множество разной еды и вино.Однако Олег не стал кушать эту еду, так как подозревал, что она была отравленной ядом. Испуганные греки удивились такой прозорливости, и дали Олегу имя «Вещий». Византийцы не ступили в борьбу с киевским князем, и согласились на условия, которые он им выставил.В знак того, что поход удался, и торговые соглашения с Византией были достигнуты, Олег повесил свой щит на врата столицы, и не стал разрушать ее. После этого похода, между Киевской Русью и Византией возникли прочные торговые связи: византийцы продавали русинам свои корабли, а жители Киевской Руси направляли в Византию на продажу золото и дорогие меха.

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