Как связаны между собой виды речевой деятельности говорение-слушание

Гость: Гость:

В повседневной жизни каждый человек, сам о том не догадываясь, использует все 4 вида речевой деятельности. Не может быть? Еще как может – давайте рассмотрим на конкретном примере. Во втором классе детки пишут диктант. Преподаватель с учебником ходит между парт и диктует материал. Классическая ситуация, однако, где же виды речевой деятельности? Преподаватель читает и произносит вслух для детей предложения – это уже два вида (чтение и говорение), малыши слушают и пишут – замыкающие два вида речевой деятельности (слушание и письмо). Сама по себе речевая деятельность изначально делится на внешнюю и внутреннюю, а именно, на изложение своих мыслей и восприятия чужой. Рассказывая что-то собеседнику, вы передаете ему информацию, используете говорение как вид речевой деятельности. А вот слушая вас, ваш партнер в свою очередь пользуется другим видом речевой деятельности – слушанием.Говорение как вид речевой деятельностиГоворение, как, впрочем, и любой другой вид речевой деятельности имеет свою собственную, важную нишу в нашей жизни. Именно умение высказать свою мысль, убедить собеседника в своей правоте, внушить свою идею играет огромную роль, как в личной жизни, так и в карьере. Недаром ораторство выделено в отдельную науку, которою сейчас изучают все, начиная от политиков и заканчивая соискателями должности. Самое интересное, что все виды речевой деятельности неразрывно связаны друг с другом, поэтому если вы желаете убедить в чем-то оппонента, то нужно уметь не только говорить, но и выслушать, чтобы понять противоположную точку зрения и продумать те контр-факты, которые смогут его привлечь на вашу сторону.Слушание как вид речевой деятельностиРаз уж затронули умение слушать, то тогда самое время разобраться со слушанием, как отдельным видом речевой деятельности. Будучи родителями, многие замечали, что их дети часто слушают, но не слышат. То есть, они не воспринимают ту информацию, которую вы хотите донести. Ребенок чаще занят тем, что волнует его, а не тем, о чем говорите вы. В определенный возрастной период каждому родителю приходится прибегать к разным ухищрениям, будь то наказание, либо поощрение, чтобы ребенок, наконец, услышал то, что ему говорят. Однако и во «взрослой» жизни часто оказывается так, что, преследуя свои цели, человек не слышит других. Это неправильно - не слыша своего собеседника, достойных доводов не найдешь.Слушание и говорение появились гораздо раньше, чем такие виды речевой деятельности, как чтение и письмо. Однако по важности, эти два последних основных вида речевой деятельности в наше время уравнялись с двумя первыми.Письмо как вид речевой деятельностиПисьмо, начавшись еще с первобытных времен в виде наскальных рисунков, в современном мире имеет первостепенное значение. Большую часть своего времени человек проводит за работой, а «живое» общение сейчас заменило общение в социальных сетях, где принята письменная форма общения.Чтение как вид речевой деятельностиТакой вид речевой деятельности, как чтение не менее актуален, чем письмо. И, придется повториться, неразрывно с ним связано. То же социальное общение требует как написания сообщений, так и чтения ответов. В свое время все мы, будучи студентами, девяносто процентов своего времени проводим, записывая и читая.Именно на этих двух видах речевой деятельности и построено в основном система обучения. Самое интересное, что психологами замечено, что люди по восприятию речевой деятельности делятся на две группы – одни воспринимают больше, слушая, а другие – читая, и что это влияние наиболее развитого полушария мозга. Именно восприятие информации, будь то чтение, либо слушание относятся к пассивным или рецептивным видам речевой деятельности. Оставшиеся – говорение и письмо – относятся к продуктивным видам речевой деятельности. Источник: http://kak-bog.ru/vidy-rechevoy-deyatelnosti#ixzz4OIsNVSrE