Докажите, что клетка - живая единица строения

Биология
Докажите, что клетка - живая единица строения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все живые организмы состоят из клеток. В клетке происходят все жизненно важные процессы, связанные с расщеплением веществ, с поступлением питательных веществ, также в клетке происходит деление. Поэтому, клетка - это основная структурная единица живого
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