В пределах Русской платформы находятся A) Прикаспийская низменность Б) Приволжская возвышенность B) Среднесибирское плоскогорье Г) Западно-Сибирская равнина

География
В пределах Русской платформы находятся A) Прикаспийская низменность Б) Приволжская возвышенность B) Среднесибирское плоскогорье Г) Западно-Сибирская равнина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пределах Русской платформы находится Приволжская возвышенность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите требуемое время время 03 45 часов ночи13 15 дня время до истечения 4:35 после 11:25
Ответить
Литература
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях вопрос прочитайте строчки и скажите в чём разница строения музыкального тона в чём причина этой разницы...
Ответить
Английский язык
Задание № 1 Выбери правильный предлог: at, on, from, with, in the middle of. There is a table… the room. She is … Russia. There are flowers...
Ответить
Алгебра
Решить уравнение g)7x+3x=-5
Ответить
Математика
Как решить уравнение? 357-(x-281)+112=402 5 класс
Ответить