В пределах Русской платформы находятся A) Прикаспийская низменность Б) Приволжская возвышенность B) Среднесибирское плоскогорье Г) Западно-Сибирская равнина
География
В пределах Русской платформы находятся A) Прикаспийская низменность Б) Приволжская возвышенность B) Среднесибирское плоскогорье Г) Западно-Сибирская равнина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пределах Русской платформы находится Приволжская возвышенность
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