Как решить уравнение? 357-(x-281)+112=402 5 класс
Математика
Как решить уравнение? 357-(x-281)+112=402 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
357-(х-281)+112=402 357-(х-281)=402-112 357-(х-281)=290 х-281=357-290 х-281=67 х=67+281 х=348
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