1 2/3+4 1/5 4 4/5+5 1/2 3 1/13+2 2/5 4 1/6+7 2/7 7/9+2 2/9 3 30/37+4/37 5/22+3 17/22 16 13/16+3/16
Математика
1 2/3+4 1/5 4 4/5+5 1/2 3 1/13+2 2/5 4 1/6+7 2/7 7/9+2 2/9 3 30/37+4/37 5/22+3 17/22 16 13/16+3/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 13/15 10 3/10=10.3 5 31/65 11 19/42 3 3 34/37 4 17
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