Что такое полит партия

Обществознание
Что такое полит партия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как будет пастух на мордовском языке. Ссрррррроооооччччннноооо . Даю очень очень ??чень много баллов. ДАЮ 100 БАЛЛОВ! !!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Найди ложные высказывания а+56=(a+50)+6;(c+84)-4>c+80;b-70-9>b-79;d+20+5+3=d+28,изменить знаки на <,>,=,чтобы они стали истинными
Ответить
Обществознание
К глобальным проблемам человечествам относятся 1 рост инфляций, 2 расширение хоз деятельности в развивающихся странах,3 недостаток очистительных со...
Ответить
Математика
37 . 6 = (30 + 7) . 6 = 30 . 6 + 7 .6= = 180 +42 = 222 это так
Ответить
Английский язык
Помогите с английским, там нужно те слова в скобках переделать в present indefinite
Ответить