Как будет пастух на мордовском языке. Ссрррррроооооччччннноооо . Даю очень очень ??чень много баллов. ДАЮ 100 БАЛЛОВ! !!!!!!!!!!!!!!

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Как будет пастух на мордовском языке. Ссрррррроооооччччннноооо . Даю очень очень ??чень много баллов. ДАЮ 100 БАЛЛОВ! !!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость