Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях вопрос прочитайте строчки и скажите в чём разница строения музыкального тона в чём причина этой разницы и молва тревозна стала дочка царская пропала и трубит уже молва дочка царс...

Литература

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях вопрос прочитайте строчки и скажите в чём разница строения музыкального тона в чём причина этой разницы и молва тревозна стала дочка царская пропала и трубит уже молва дочка царская жива

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