Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях вопрос прочитайте строчки и скажите в чём разница строения музыкального тона в чём причина этой разницы и молва тревозна стала дочка царская пропала и трубит уже молва дочка царс...
Литература
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях вопрос прочитайте строчки и скажите в чём разница строения музыкального тона в чём причина этой разницы и молва тревозна стала дочка царская пропала и трубит уже молва дочка царская жива
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое горе, тревога, печаль а второе радость, веселье, разница в том что мы печалимся и радуемся может быть правильно :) помогла чем смогла
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