Что такое размножение??? Биология. 5 класс

Биология
Что такое размножение??? Биология. 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размножение это когда кто то даёт своё потомство.
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