Как объяснить то что архитектурные сооружения египта не сохранились до наших дне??

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Как объяснить то что архитектурные сооружения египта не сохранились до наших дне??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие египетские города не сохранились до наших дней, так как располагались в зоне разливов Нила, уровень которого поднимался каждое тысячелетие, в итоге многие города были затоплены, или грязь, использованная для строительства, становилась удобрением для крестьянских полей. Новые города строились на месте старых, поэтому древние поселения и не сохранялись.
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