Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3, 6 , 9, еслицифра в записи числа ??е повторяется а) 6 б) 9 с)3 д)5

Математика

Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3, 6 , 9, еслицифра в записи числа ??е повторяется а) 6 б) 9 с)3 д)5

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