Найдите площадь треугольника две стороны которого равны 5 см и 6 см, а угол между ними 60 °

Геометрия
Найдите площадь треугольника две стороны которого равны 5 см и 6 см, а угол между ними 60 °
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй треугольник АВС, у которого АВ=6, АС=16, угол А=60  Теперь опусти высоту ВН из угла В на сторону АС, получаем два треугольника АВН и НВС  В прямоугольном треугольнике АВН угол ВАН=60, значит угол АВН=30  В прямоугол. треугольнике катет противолежащий углу в 30град равен половине гипотенузы, значит АН=1/2*6=3  По теореме Пифагора ВН^2=AB^2-AH^2  BH^2=36-9=27 BH=корень из 27  Теперь площадь треугольника равна  S =1/2ah, где h это высота опущенная на сторону а  S АВС=1/2*АС*ВН=1/2*16*корень из 27= 8 корней из 27=24 корня из 3  Также по теореме Пифагора в треугол НВС  СВ^=BH^2+HC^2  НС=АС-АН=16-3=13  СВ^=27+13^2=27+169=196  СВ=корень из 196=14  Р АВС=6+16+14=36  ОТВЕТ: площадь равна 24 корня из 3, периметр равен 36см
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