Проверочное слова к слову слезал

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Проверочное слова к слову слезал
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Автор: Гость
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Гость:
Слез - ударение на е
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