Конспект на тему Домашнее Хозяйство по обществознанию 6 класс

Обществознание
Конспект на тему Домашнее Хозяйство по обществознанию 6 класс
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Тема урока  «Домашнее хозяйство»  Цель урока  Познакомиться с понятием «домашнее хозяйство» и его составляющими.  Задачи урока  Рассмотреть понятие «семейный бюджет» и источники его формирования.  Познакомить учащихся с основными статьями доходов и расходов семьи.  Дать первоначальные навыки планирования семейного бюджета; выявить с учащимися резервы экономии в семье.  Формировать бережное отношение к семейному и личному бюджету, предприимчивость.  Развивать умения работать в группе.  Развивать умение видеть проблему и намечать пути ее решения.  Способствовать применению знаний экономической культуры в современной жизни. 
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