Конспект на тему Домашнее Хозяйство по обществознанию 6 класс
Обществознание
Конспект на тему Домашнее Хозяйство по обществознанию 6 класс
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Тема урока «Домашнее хозяйство» Цель урока Познакомиться с понятием «домашнее хозяйство» и его составляющими. Задачи урока Рассмотреть понятие «семейный бюджет» и источники его формирования. Познакомить учащихся с основными статьями доходов и расходов семьи. Дать первоначальные навыки планирования семейного бюджета; выявить с учащимися резервы экономии в семье. Формировать бережное отношение к семейному и личному бюджету, предприимчивость. Развивать умения работать в группе. Развивать умение видеть проблему и намечать пути ее решения. Способствовать применению знаний экономической культуры в современной жизни.
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