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Чему равен корень уравнения |x-4|=7
Математика
Чему равен корень уравнения |x-4|=7
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Гость:
X-4=7 x-4=-7 X=10 x=-3
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