Составьте рассказ о своей маме ( бабушке,сестре,тёте)

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Мама у меня самая лучшая. Она добрая, красивая, умная, трудолюбивая. Она как красная роза в белых облаках, словно лепесток, летящий по воздуху, как капля воды, падающая с неба. Мама – это луч солнца, светящий с неба. Мама – это тепло, которое греет нас. Я очень сильно люблю маму! Дороже мамы у меня нет никого! Мне очень жалко тех детей, которые воспитываются в детском доме, и у которых нет мам. Мама приносит радость и утешает в горе. Как радуется мама, наблюдая наши первые шаги, первые слова, первые наши победы. Замирает от страха, когда нам, детям, угрожает опасность, когда мы совершаем ошибку. Пока мы еще дети, мамино сердце, как щит, ограждает нас от неприятностей, горестей и бед.Моя мама лучше всех! Я люблю свою маму, потому что она всегда рядом. Она единственная и самая любимая.Я хочу рассказать о самом замечательном человеке – моей маме. Моя мама самая красивая женщина на всем земном шаре. Самая заботливая, ласковая, умная и добрая.Мама является самым близким человеком для всех людей, как для взрослых, так и для детей.Моя мама всегда меня понимает, помогает во всем. С ней никогда нескучно. В трудные минуты, когда мне становится грустно, я всегда иду к маме. Мама – самый близкий друг, надежная защита и опора в трудную минуту. В одном известном стихотворении есть такие строчки: «Мамы разные важны, мамы всякие нужны». И правда: кем бы женщина ни работала, чем бы ни занималась, главное ее предназначение – быть мамой. От матерей зависит, какими людьми вырастут ее дети. Все мамы желают для своих детей добра, любви и счастья.