Составьте разказ на тему Вечер используйте данные словосочетания:поздний вечер чудесный воздух прекрасный вид звездное небо праздничное настроение
Русский язык
Составьте разказ на тему Вечер используйте данные словосочетания:поздний вечер чудесный воздух прекрасный вид звездное небо праздничное настроение
Ответ(ы):
Гость:
Я иду поздним вечером и смотрю на звездное небо. Вдыхаю столь чудесный воздух и любуюсь прекрасным видом. Я бы мог долго так прогуливаться и любоваться всей красотой ночного неба.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от пристани А до пристани B катер проплыл за 6 ч, а от пристани В до пристани А -за 7 ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите собственн...
Русский язык
Русский язык
Математика
Полтора литра - это 1 500 мл. три литра кваса разлили в две одинаковые бутылк. сколько литров кваса в каждой бутылке?