Составьте разказ на тему Вечер используйте данные словосочетания:поздний вечер чудесный воздух прекрасный вид звездное небо праздничное настроение

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Составьте разказ на тему Вечер используйте данные словосочетания:поздний вечер чудесный воздух прекрасный вид звездное небо праздничное настроение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я иду поздним вечером и смотрю на звездное небо. Вдыхаю столь чудесный воздух и любуюсь прекрасным видом. Я бы мог долго так прогуливаться и любоваться всей красотой ночного неба.
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