Задание 10 пожалуйста

Русский язык
Задание 10 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выражение стала большим светилом, зависит от контекста, а так я могу сказать,что стала большим светилом-означает, стала лучшей(лучшим)
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