Два кубика чугунный железный равной массы подвешены к коромыслу весов. нарушится ли равновесие весов если оба кубика опустить в керосин?

Физика

Два кубика чугунный железный равной массы подвешены к коромыслу весов. нарушится ли равновесие весов если оба кубика опустить в керосин?

Автор: Гость