Два кубика чугунный железный равной массы подвешены к коромыслу весов. нарушится ли равновесие весов если оба кубика опустить в керосин?
Физика
Два кубика чугунный железный равной массы подвешены к коромыслу весов. нарушится ли равновесие весов если оба кубика опустить в керосин?
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