Прилетіли, щебечуть протилежні за значенням слова
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Прилетіли, щебечуть протилежні за значенням слова
Ответ(ы):
Гость:
Прилетіли -полетіли ,щебечуть -мовчать
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