Прилетіли, щебечуть протилежні за значенням слова

Українська мова
Прилетіли, щебечуть протилежні за значенням слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прилетіли -полетіли ,щебечуть -мовчать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите с цепочкой буду очень благодарен!!!
Ответить
Математика
У андрея 90 марок , у богдана на 30 меньше, а у вадима третья часть числа всех марок андрея и багдана. сколько марок у вадима
Ответить
Русский язык
Укажите падеж имен существительных и прилагательных. Помогите пожалуйста!! Сшил?? из щелковой ткани,остановились около высокого здания,плыли по г...
Ответить
Алгебра
Разность двух целых неотрицательных чисел равна 29, а их произведение равно 210. Най??ите эти числа.
Ответить
Другие предметы
Каких животных можно добывать в самарской области
Ответить