Разность двух целых неотрицательных чисел равна 29, а их произведение равно 210. Най??ите эти числа.

Алгебра
Разность двух целых неотрицательных чисел равна 29, а их произведение равно 210. Най??ите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А-в=29 ав=210 а=29+в (29+в)в=210 в^2+29в-210=0 решаем квадратное уравнение D = 1681 два корня  в первое = 6 в второе не удовлетв.усл.зад. т.к.отриц. подставляем а=29+в=29+6=35 проверка 35-6=29 35*6=210
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