Помогите 1)в чем заключается причина появления атмосферного давление? 2) почему ??еловек выдерживает атмосферное давление? 3)для чего необходимо постоянно измерят атмосерное давление в разных местах земного шара? какое значе...

Физика

Помогите 1)в чем заключается причина появления атмосферного давление? 2) почему ??еловек выдерживает атмосферное давление? 3)для чего необходимо постоянно измерят атмосерное давление в разных местах земного шара? какое значение она имеет в метеорологии

Автор: Гость