Помогите 1)в чем заключается причина появления атмосферного давление? 2) почему ??еловек выдерживает атмосферное давление? 3)для чего необходимо постоянно измерят атмосерное давление в разных местах земного шара? какое значе...
Физика
Помогите 1)в чем заключается причина появления атмосферного давление? 2) почему ??еловек выдерживает атмосферное давление? 3)для чего необходимо постоянно измерят атмосерное давление в разных местах земного шара? какое значение она имеет в метеорологии
Ответ(ы):
Гость:
1)Верхние слои воздуха давят на нижние,поэтому возникает давление 2)Давление в человеке приблизительно равно давлению атмосферы 3)Атмосферное давление очень сильно влияет на организм человека и на погоду
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