У андрея 90 марок , у богдана на 30 меньше, а у вадима третья часть числа всех марок андрея и багдана. сколько марок у вадима
Математика
У андрея 90 марок , у богдана на 30 меньше, а у вадима третья часть числа всех марок андрея и багдана. сколько марок у вадима
Ответ(ы):
Гость:
1) 90-30=60(м.) у Богдана 2) 90+60=150( м.) вместе у Андрея и Богдана 3) 150:3=50(м.) у Вадима
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