У андрея 90 марок , у богдана на 30 меньше, а у вадима третья часть числа всех марок андрея и багдана. сколько марок у вадима

Математика

У андрея 90 марок , у богдана на 30 меньше, а у вадима третья часть числа всех марок андрея и багдана. сколько марок у вадима

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