ОБОЗНАЧЬ РОД, ЧИСЛО И ПАДЕЖ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УЗКИЙ, НОЧНАЯ, ГОРНЫХ, ГЛУБОКИХ, ГУСТОЙ, РОСИСТОЙ, ЛАСКОВЫМ, МОРСКИЕ, БЕЛЫЕ, ПРИДВОРНЫЕ, ВЕЛИКОМУ, МОГУЧЕГО.
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ОБОЗНАЧЬ РОД, ЧИСЛО И ПАДЕЖ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УЗКИЙ, НОЧНАЯ, ГОРНЫХ, ГЛУБОКИХ, ГУСТОЙ, РОСИСТОЙ, ЛАСКОВЫМ, МОРСКИЕ, БЕЛЫЕ, ПРИДВОРНЫЕ, ВЕЛИКОМУ, МОГУЧЕГО.
Ответ(ы):
Гость:
Узкий-м.р,ед.ч,И.п. Ночная-ж.р,ед.ч,И.п. Горных-мн.ч,Р.п. Глубоких-мн.ч,Р.п. Густой-м.р,ед.ч,И.п. Росистой-ж.р,ед.ч,Д.п. Ласковым-м.р,ед.ч,Т.п. Морские-мн.ч,И.п. Белые-мн.ч,И.п. Придворные-мн.ч,И.п Великому-м.р,ед.ч,Д.п. Могучего-м.р,ед..ч,Р.п.
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