Полтора литра - это 1 500 мл. три литра кваса разлили в две одинаковые бутылк. сколько литров кваса в каждой бутылке?
Математика
Полтора литра - это 1 500 мл. три литра кваса разлили в две одинаковые бутылк. сколько литров кваса в каждой бутылке?
Ответ(ы):
Гость:
1)125-27=98 кваса разлили2)98:2=49 бутылокОтвет: 49 бутылок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ОБОЗНАЧЬ РОД, ЧИСЛО И ПАДЕЖ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УЗКИЙ, НОЧНАЯ, ГОРНЫХ, ГЛУБОКИХ, ГУСТОЙ, РОСИСТОЙ, ЛАСКОВЫМ, МОРСКИЕ, БЕЛЫЕ, ПРИДВОРНЫЕ, ВЕЛИКОМУ...
Физика
Два кубика чугунный железный равной массы подвешены к коромыслу весов. нарушится ли равновесие весов если оба кубика опустить в керосин?