Полтора литра - это 1 500 мл. три литра кваса разлили в две одинаковые бутылк. сколько литров кваса в каждой бутылке?

Математика

Полтора литра - это 1 500 мл. три литра кваса разлили в две одинаковые бутылк. сколько литров кваса в каждой бутылке?

Автор: Гость