Полтора литра - это 1 500 мл. три литра кваса разлили в две одинаковые бутылк. сколько литров кваса в каждой бутылке?

Математика
Полтора литра - это 1 500 мл. три литра кваса разлили в две одинаковые бутылк. сколько литров кваса в каждой бутылке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)125-27=98 кваса разлили2)98:2=49 бутылокОтвет: 49 бутылок.

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