Составьте с прилагательным подчиненный словосочетание

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Составьте с прилагательным подчиненный словосочетание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подчиненный рабочий!
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