Составьте со словами на фото слово сочетание! срочно! за ранее спасибо!

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Составьте со словами на фото слово сочетание! срочно! за ранее спасибо!
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Автор: Гость
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Гость:
Презентовать товар президент страны заседание президиума презумпция невиновности презрение человека преимущественно выгодный ход театральная прелюдия премьер компании пренебречь советом медицинский препарат пресловутый актёр претендовать на должность претензия к подчинненому местная префектура небывалый прецедент народная прибаутка приветливый прохожий привилегированный гость
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