Составьте три придлажения с действительными притчастиями
Русский язык
Составьте три придлажения с действительными притчастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга, лежащая на столе. Ученик, читавший книгу, встал из-за парты.Вёзший нас таксист потребовал оплату вперед.Мы увидели жучка. ползшего по веточке.
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