Составьте три придлажения с действительными притчастиями

Русский язык
Составьте три придлажения с действительными притчастиями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга, лежащая на столе. Ученик, читавший книгу, встал из-за парты.Вёзший нас таксист потребовал оплату вперед.Мы увидели жучка. ползшего по веточке.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши вставляя безударные гласные . в скобках напиши проверочные слова . с горы ти??ла река. была она веселая,говорливая. решили люди приучить речк...
Ответить
Математика
(р+7245)-3834=6357813-(10101-r)=5207
Ответить
Литература
Не понятные слова в 3 песне Руслан и Люмила
Ответить
Алгебра
1. Известно, что точка М (10; 223) принадлежит графику функции у = ax2 + 4x - 17 . Найдите a. 2.Известно, что точка М (6; -50) принадлежит график...
Ответить
Математика
Убедитесь что узор под номером 12 образован одной линией
Ответить