Составьте уравнение химических реакций по схеме: C ⇒( наверху стрелки +H₂ ) X ⇒( на??ерху стрелки +О₂) Y.

Химия
Составьте уравнение химических реакций по схеме: C ⇒( наверху стрелки +H₂ ) X ⇒( на??ерху стрелки +О₂) Y.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) C+2H2=CH4 2) 2CH4+O2=2CO+4H2 CH4+2O2=CO2+2H2O
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