Составьте уравнение химических реакций по схеме: C ⇒( наверху стрелки +H₂ ) X ⇒( на??ерху стрелки +О₂) Y.
Химия
Составьте уравнение химических реакций по схеме: C ⇒( наверху стрелки +H₂ ) X ⇒( на??ерху стрелки +О₂) Y.
Ответ(ы):
Гость:
1) C+2H2=CH4 2) 2CH4+O2=2CO+4H2 CH4+2O2=CO2+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БУДЬТЕ ЗЛЫМИ!!! Реши задачу. При проведении вычислений исп??льзуй запись столбиком. В классе 21 ученик. Каждому выдали по 1...