Составте уравнения реакций(если это возможно) очень срочно пожалуйста 1)Железом ?? водой 2)Медью и раствором хлорида магния 3)платиной и водой 4)Цинком и раствором нитрата свинца (||) 5)алюминием и йодом 6)медью и разбав...
Химия
Составте уравнения реакций(если это возможно) очень срочно пожалуйста 1)Железом ?? водой 2)Медью и раствором хлорида магния 3)платиной и водой 4)Цинком и раствором нитрата свинца (||) 5)алюминием и йодом 6)медью и разбавленной серной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Fe+H2O->FeH+O2 2.Cu +HCl-> CuH+Cl 5.Al + I -> AlI 4.Zn + Pb(SO3)->ZnSO3+Pb 3.Pt+H2O->PtO + 02
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