Составте уравнения реакций(если это возможно) очень срочно пожалуйста 1)Железом ?? водой 2)Медью и раствором хлорида магния 3)платиной и водой 4)Цинком и раствором нитрата свинца (||) 5)алюминием и йодом 6)медью и разбав...

Химия

Составте уравнения реакций(если это возможно) очень срочно пожалуйста 1)Железом ?? водой 2)Медью и раствором хлорида магния 3)платиной и водой 4)Цинком и раствором нитрата свинца (||) 5)алюминием и йодом 6)медью и разбавленной серной кислотой

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