Составьте уравнения реакции разложения следующих оксидов: а) Hg2O б) CuO в) Al2O3
Химия
Составьте уравнения реакции разложения следующих оксидов: а) Hg2O б) CuO в) Al2O3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Hg2O = 4 Hg + O2 2CuO = 2Cu + O2 2Al2O3 = 4Al + 3O2
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