Составьте (устно) предложения, которые побуждают кого-либо: 1)написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых 2)рассказать о походе 3) помочь родным по хозяйству.

Русский язык

Составьте (устно) предложения, которые побуждают кого-либо: 1)написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых 2)рассказать о походе 3) помочь родным по хозяйству.

Автор: Гость