Составьте (устно) предложения, которые побуждают кого-либо: 1)написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых 2)рассказать о походе 3) помочь родным по хозяйству.

Русский язык
Составьте (устно) предложения, которые побуждают кого-либо: 1)написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых 2)рассказать о походе 3) помочь родным по хозяйству.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых. Расскажи о походе. Помоги родным по хозяйству.
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