Составьте вопросы для сравнения ремесленной мастерской и мануфактуры

История
Составьте вопросы для сравнения ремесленной мастерской и мануфактуры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая скорость производства? Количество рабочих. Какая прибыль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста сами придумайте на образ Дубровского сочинение
Ответить
Английский язык
Пепеведите на англ. Ты слишком маленький для моего велосипеда
Ответить
Биология
Помогите!!! Нужно ответить на вопрос 1-Кто такие одноклеточные? 2-Составить роль одноклеточных в природе
Ответить
Английский язык
Read the newspaper store on your own. Then answer the question: Who is looking for the capsule from a satellite? переведите пожалуйста!
Ответить
Математика
Уравнение В саду посадили 37 кустов ягод кустов крыжовника на 3 больше чем кустов с??ородины и 2 раза меньше чем кустов малины сколько кустов ягод ...
Ответить