Составьте вопросы для сравнения ремесленной мастерской и мануфактуры
История
Составьте вопросы для сравнения ремесленной мастерской и мануфактуры
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Гость:
Какая скорость производства? Количество рабочих. Какая прибыль.
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