Составьте выражение из частного 24 и 8, знака умножения и разности 30 и 21. найди его з??ачение

Математика
Составьте выражение из частного 24 и 8, знака умножения и разности 30 и 21. найди его з??ачение
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Гость:
(24:8)•(30-21)= 3•9= 27
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